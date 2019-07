Wenn die Seidenstrasse lockt

Oder, dass sie zu einer Hochzeit eingeladen worden sei, die am selben Tag stattgefunden habe – und wenige Stunden später auch wieder ausgeladen, da doch schon zu viele Gäste anwesend gewesen seien.

Manufaktur für Frauen

Rund ein Jahr später reiste Hofer erneut für knapp drei Monate nach Usbekistan und lebte bei der Familie eines dortigen Arbeitskollegen. Mit dessen kleiner Nichte begann sie dann auch, Usbekisch zu lernen: «Kinderfernsehen schauen hat dabei sehr geholfen», sagt sie.

«Mit der Nichte meines Gastgebers Kinderfernsehen zu schauen, hat mir geholfen, Usbekisch zu lernen.»Marlene Hofer verbrachte 9 Monate in Usbekistan und baut dort eine Manufaktur auf.

Ihr letzter Besuch in Zentralasien ist erst wenige Wochen her: Für Navruz, den Tag, an dem Usbeken den Beginn des Frühlings feiern, reiste Hofer erneut für drei Monate dorthin. Und kam mit einer neuen Idee im Gepäck zurück: Das von ihr gegründete Projekt «Rahmat» (usbek. «Danke») soll Arbeitsplätze für Frauen in der Nähe von Samarkand schaffen.

«Gerade in ländlicheren Gebieten ist es für Frauen in Usbekistan schwierig, eine Arbeit zu finden. Rollenbilder sind dort noch sehr strikt: Die Frau hat den Haushalt zu führen und braucht meist die Einwilligung von Eltern oder Ehemann, um einen Beruf zu ergreifen.» Hofer will eine Manufaktur aufbauen, in der das traditionelle Handwerk gefördert wird.

Dazu zählen Teppichknüpfen, Weben und Seidenstickerei. «Ich möchte damit auch meine Dankbarkeit für die Gastfreundschaft, die ich in diesem Land erlebe, ausdrücken.» Ein befreundeter Usbeke hilft Marlene Hofer, ein Grundstück besitzen die beiden bereits.