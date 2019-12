Weniger Leute am Sonntagsverkauf

Am Nachmittag seien gute Besucherzahlen im Bälliz und in den Gassen der Thuner Altstadt zu beobachten gewesen. Das unfreundliche Wetter lud jedoch, entgegen dem letzten, beinahe frühlingshaft warmen Sonntagnachmittag, nicht zum Flanieren und Verweilen ein. «Stattdessen hielten die Besucher sich im Trockenen und beim Einkaufen in den Thuner Geschäften auf», schreibt die IGT in ihrer Mitteilung weiter.

Insgesamt aber blickten die Thuner Detailhändler auf ein bisher positiv verlaufenes Weihnachtsgeschäft zurück, vermeldet die IGT. Der zweite Sonntagsverkauf sei am 22. Dezember sehr knapp vor Weihnachten und somit sehr spät durchgeführt worden. Laut diversen Rückmeldungen von verschiedenen Geschäften, so die IGT, könnten aber stabile Umsatz- und Frequenzzahlen verbucht werden.

Zudem wies die IGT am Sonntag darauf hin, dass abgelaufene Innenstadt-Gutscheine – diese sind jeweils 5 Jahre nach Verkaufsdatum gültig – aus rechtlichen Gründen ausnahmslos nicht mehr eingelöst werden können. Das Geld aus nicht eingelösten Gutscheinen werde vollumfänglich für Beiträge an kulturelle Aktivitäten und auch zur Unterstützung von anderen Non-Profit-Organisationen in Thun eingesetzt.