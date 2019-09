Weniger Fleisch und Fisch für die Schüler

Die Mittagsverpflegung in Thuns Tagesschulen und für den Mittagstisch der Kunst- und Sportklassen (K+S) an der Oberstufenschule Progymatte wird durch Catering organisiert. An neun Standorten kommen pro Woche mehr als 1100 Portionen auf den Tisch. Der bisherige Catering­partner hat den Vertrag mit der Stadt per Ende Herbstquartal aufgelöst. «Neuer Vertragspartner der Stadt Thun ist das Gastro­nomieunternehmen SV (Schweiz) AG», teilte die Stadt gestern mit. Die Firma beginne mit den Lieferungen ab dem ersten Schultag nach den Herbstferien.