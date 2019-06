Wasser zum Bewässern wird günstiger

Landwirte, welche in Oppligen ihr Kulturland bewässern, müssen künftig weniger in die Tasche greifen. Das entschieden die 15 anwesenden von insgesamt 487 Stimmberechtigten am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung in der Turnhalle einstimmig.

Bislang bezahlten die Landwirte 1.50 Franken pro verbrauchten Kubikmeter Wasser. Künftig wird ihnen nur noch der Tarif der Wasserversorgung Blattenheid verrechnet, plus ein Zuschlag von 10 Prozent sowie die Mehrwertsteuer. Der Gemeinderat hatte die entsprechende Reglementsänderung vorgeschlagen, weil infolge der immer trockener werdenden Jahreszeiten immer mehr Wasser für Bewässerungen verbraucht wurde.