Was bringt eine Lehre nach der Matura?

Sicht des Lernenden

Ich ging mit gemischten Gefühlen in meine verkürzte KV-Lehre bei der Schleuniger AG in Allmendingen bei Thun. Einerseits freute ich mich sehr auf meine bevorstehende Zeit, denn ich wusste damals kaum, was es bedeutet, einen ganzen Tag, eine ganze Woche oder sogar einen ganzen Monat zu arbeiten. Die Anzahl der Schullektionen im Gymnasium pro Tag war, vor allem im letzten Jahr, niedrig, und ich hatte nebst der Schule sehr viel Freizeit. Ich wusste: Dies wird sich im KV ändern. Die Arbeitswoche als Kaufmann ist bis auf einige Ausnahmen strukturiert und gegliedert. Man ist sich bewusst: Der Tag beginnt um 8 Uhr und endet um 17 Uhr.

Ohne arrogant klingen zu wollen, hatte ich in der Schule auf dem Weg zum Kaufmann kaum Schwierigkeiten, dem Stoff zu folgen, auch wenn ich nur wenige Lektionen in der Berufsschule besuche. Von den Fächern WuG (Wirtschaft und Gesellschaft) sowie sämtlichen Sprachen und Sport bin ich dispensiert. So blieb mir nur noch das Fach IKA (Information, Kommunikation, Administration). Je nach Erstausbildung wird man von schulischen Fächern dispensiert, dafür können noch andere Fächer dazukommen.

Die Schwierigkeit bestand eher auf beruflicher Ebene. Ich musste den Lernstoff, für welchen die «normal» Lernenden drei Jahre in Anspruch nehmen, in zwei Jahren abarbeiten und mir eine Sicherheit und Routine in allen Arbeitsabläufen aneignen. Beispielsweise war ich in der Abteilung Marketing nur drei Monate tätig anstatt deren sechs normalerweise.

In meiner verkürzten Ausbildung zum Kaufmann durchlief ich die Abteilungen HR (Human Resources), Verkauf, Einkauf, Marketing und Buchhaltung. Klar, dass ich mich nicht mit jeder Abteilung gleichermassen identifizieren konnte. Dennoch blieben die Tätigkeiten stets interessant und vielseitig. Zum Teil wurde es eng, die abteilungsspezifischen Lernziele allesamt zu erreichen. Letztendlich klappte alles ganz ordentlich.