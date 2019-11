Vorschläge der Gemeinden finden beim VBS nur bedingt Gehör

Was ist passiert? Zu wenig, wenn es nach den Gemeinden des Haslitals und des oberen Brienzersees geht. Diese haben sich im Dezember 2017 in einem gemeinsamen Brief an den damaligen VBS-Chef, Bundesrat Guy Parmelin, gewendet. Darin kritisieren sie etwa die Kommunikation von VBS und Luftwaffe als «mangelhaft» und wünschen sich, als «gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe» wahrgenommen zu werden.

Weiter wird die Anzahl der Starts und Landungen von 4'000 bis 5'000 pro Jahr akzeptiert. Dafür fordern die Gemeinden die Verlegung von zusätzlichen 250 Arbeitsplätzen in die Region. Diese sollen vom Flugbetrieb unabhängig sein «und müssen nicht zwingend aus dem VBS kommen», sagt der Brienzer Gemeindepräsident Peter Zumbrunn. Schliesslich gebe es beim Bund sieben Departemente.

Laut Bruno Locher, Chef Raum und Umwelt des VBS, ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser Wunsch bald in Erfüllung geht. Zumindest was das VBS angeht: Dieses Departement habe nämlich in den vergangenen Jahren als einziges Stellen abgebaut. «Unser Ziel ist es, die bestehende Anzahl von rund 200 Arbeitsplätzen rund um den Militärflugplatz in Unterbach zu erhalten», so Locher weiter. Gemäss Flugplatzkommandant Reto Kunz sei dies auch so vorgesehen.

Bundesbern fehlt der Mut

Die Gemeinden ziehen nach gut zwei Jahre andauernden Gesprächen eine mehr als durchmischte Bilanz: «Aufseiten der Bundesbehörden fehlt der Wille und Mut, erfüllbare Forderungen umzusetzen», heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Medienmitteilung weiter.

Die Argumentation vonseiten des VBS bleibe dabei immer die gleiche: Die Planungssicherheit bei der Luftwaffe fehle. Hauptgrund ist die weiterhin nicht geregelte Nachfolge der F/A-18-Kampfjets. Dass das VBS innerhalb von vier Jahren drei verschiedene Departementsvorsteher hatte, sorgt ebenfalls nicht für Kontinuität.

Für Schwandens Gemeindepräsident Heinz Egli liegt das Problem aber nicht in der obersten Führungsebene, er sieht ein grundsätzliches Problem: «Beim VBS können sich die Spitzenbeamten zu wenig in die Lage der Menschen unserer Region hineinversetzen.»

Als positiv werten die Gemeinden die direkte Zusammenarbeit mit dem Flugplatzkommando. «Diese hat immer funktioniert», sagt Meiringens Gemeindepräsident Roland Frutiger. Ebenfalls erfreulich sind gemäss den Gemeinden die «positiven Signale für Lärmschutzfenster im erweiterten Raum» vonseiten der Bundesbehörden. Auch eine mögliche Aufstockung der Anzahl Lehrstellen auf dem Militärflugplatz Unterbach nehmen die Behördenvertreter erfreut zur Kenntnis.

Letztendlich bleiben allerdings zu viele der vonseiten der Gemeinden formulierten Forderungen unerfüllt. Sollten zusätzliche Abklärungen weitere Nachteile für die Region aufzeigen, wollen die zehn Gemeinden die Forderungen ergänzen.