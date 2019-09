Von hinten zur Bronze-Medaille gesegelt

Erfolgreicher Abschluss der Segelkunstflug-Schweizer-Meisterschaften, organisiert von derSegelfluggruppe Thun: In der Kategorie Sportsman gewann Raphael Klauser aus Lützelflüh die Bronzemedaille. Der Schweizer-Meister-Titel ging an den Winterthurer Pascal Zollikofer. Aus der Segelfluggruppe Thun nahm neben Raphael Klauser auch Stefan Illi teil. Klauser hatte bereits vor vier Jahren an der SM in Bad Ragaz erste Wettbewerbserfahrungen sammeln können, für Stefan Illi war es die erste SM-Teilnahme im Segelkunstflug, schreiben die Veranstalter.