Vertriebene Jungschwäne grasen bei der Allmendingen-Allee

Schwänen begegnen Thunerinnen und Thuner normalerweise am oder im See. Insofern ist es verständlich, dass sich Leser Peter Widmer mit der Frage an die Redaktion gewandt hat, was es mit den Schwänen auf der Wiese entlang der Allmendingen-Allee auf sich habe. Teilweise würden sich an diesem Ort bis zu 30 Tiere tummeln, hat Widmer beobachtet. «Was suchen oder fressen sie dort?», wundert er sich.