Tunnel nachts gesperrt

In der Folgenacht geht es mit dem Leimerntunnel auf der A8 weiter. Er wird von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20 und 6 Uhr gereinigt. Die Fahrspur in Richtung Interlaken wird bereits ab 4 Uhr infolge des Fliegerschiessens auf der Axalp wieder befahrbar sein. Und schliesslich wird der Leissigentunnel von Mittwoch bis Samstag für drei Nächte für den Verkehr gesperrt, und zwar jeweils von 20 bis 5 Uhr, am Freitag bis 6 Uhr.