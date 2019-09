Trummer trifft Horst im Mundwerk

Es ist ein spezieller Liederabend mit Lesung, der am Mittwoch, 25. September, ab 20 Uhr im Kulturlokal Mundwerk an der Oberen Hauptgasse in Thun stattfindet: Der Thuner Autor Mick Gurtner und der aus Frutigen stammende Singer-Songwriter Trummer präsentieren Geschichten in Wort und Ton.