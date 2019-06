Top4-Skipass gilt im nächsten Winter doch auch am Schilthorn

«Top-4-Skipass ohne Schilthorn» titelte diese Zeitung vor zwei Wochen, und die Aufregung war gross: Leute machten ihrem Ärger in Leserbriefen und den sozialen Medien Luft, und eine Onlinepetition wurde lanciert. Nun stossen die Verantwortlichen der Jungfrau-Skiregion den Entscheid um. «Das Top-4-Abo wird in der Wintersaison 2019/2020 unverändert in allen Teilgebieten akzeptiert», schrieben sie am Dienstag in einer Medienmitteilung.