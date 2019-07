Töff kommt von Strasse ab – zwei Verletzte

Am Sonntag gegen 19.20 Uhr ist in Heiligenschwendi ein von Thun herkommendes Motorrad in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, geriet es in eine Böschung und kam nach mehreren dutzend Metern im Bereich dortiger Bäume zum Stillstand.