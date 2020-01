Tausendsassa Dominic Deville

«Pogo im Kindergarten» heisst Dominic Devilles literarischer Erstling. Und es ist gleichzeitig der Name des Programms, mit welchem der diplomierte Kindergärtner, gescheiterte Punkrocker und provokative Late-Night-Talker am nächsten Donnerstag in Thun haltmacht. «Deville wühlt in seinen Erinnerungen, lässt weg, was langweilig klingt, und fügt an, wo es peinlich wird», steht in der Vorschau auf sein Programm.