Auf der Facebook-Gruppenseite «Du bisch vo Thun wenn...» schrieb Jonas Baumann-Fuchs: «... du heute bei schönstem Badewetter um 16.00 Uhr der Strämu verlassen musstest ... und dich die Begründung, es werde nun gebaut nicht gerade überzeugt. Liebes Thun, du drohst manchmal an Bürokratie zu ersticken.» Am Sonntag um 16.32 Uhr verbreitete der EVP-Stadtrat und Präsident des Dürrenast-Leists virtuell seine Empörung. Sie löste in der Social-Media-Gruppe sofort eine Welle weiterer Kommentare aus.