Stockhornstrasse wird für Tauschfit gemacht

In absehbarer Zeit werden die Gemeinde Steffisburg und der Kanton Bern die Zulg- gegen die Stockhornstrasse tauschen. Dies, weil mit dem Bau des Bypass Thun-Nord die Verkehrsflüsse in der Region verlagert werden und mehr Verkehr über die Stockhornstrasse dem Bypass zufliesst, während die Zulgstrasse mit den Schulanlagen links und rechts der Strasse vom Verkehr entlastet werden soll. Nun ist es an der Gemeinde Steffisburg, die Stockhornstrasse für diesen Tausch fit zu machen.