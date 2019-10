Wahlen Grindelwald: Herausforderung für Anderegg

9 Kandidaten für 6 Sitze

Für die sechs Sitze des Gemeinderats stehen neun Kandidaten zur Wahl, die von der SVP und der FDP portiert werden. Wiederwählbar sind die Bisherigen Peter Baumann-Leu und Thomas Ruoff Graf, beide FDP. Diese hat mit Christine Minder-Wymann und Beatrice Rubi-Sutter zwei Frauen auf ihrer Liste. Die FDP portiert neben den Bisherigen und den Frauen mit Nils Buri-Tanis einen fünften Kandidaten.

Die SVP kandidiert mit einer reinen Männerliste. Zur Wahl stehen Thomas Kaufmann, Hans-Peter Baumann, Stefan Grossniklaus und Jürg Grau. Die Wahl haben die Grindelwalder auch für den Sitz von Itramen/Wärgistal in der Kommission Bildung, für den sich Martina Zumbrunn und Simone Rüttimann zur Verfügung stellen.

Für den Holzmatten/Bach-Sitz in der Kommission Hochbau/Planung stellen sich Stephan Garbani und Michael Schertenleib-Rüfenacht zur Wahl. Die Kandidatenliste stellte der Gemeinderat an seiner Medienorientierung vom Donnerstag vor. Öffentlich publiziert wird die Liste am 24. Oktober.

Budget an Versammlung

Am 24. Oktober wird auch die Traktandenliste für die Gemeindeversammlung publiziert. Ein Schwerpunkt ist das Budget fürs kommende Jahr.

Im allgemeinen Haushalt (steuerfinanziert) sieht der Voranschlag 2020 einen betrieblichen Aufwand von 20,2 Millionen Franken und einen betrieblichen Ertrag von 21,47 Millionen Franken vor. Erwartet werden nach einer entsprechenden Gesetzesänderung mehr Liegenschaftssteuern.