Steffisburg prüft Schulhäuser

Die Herausforderungen sind gross, die Komplexität hoch, die Finanzen ein Dauerthema: Nicht nur in Steffisburg ist die Liegenschafts- und Schulraumplanung vieldiskutiertes Thema. Bereits gut drei Jahre alt ist das Gesamtentwicklungskonzept für die Gemeinde. Die Liegenschafts- und Schulraumplanung, das Projekt für die Schul-, Kultur- und Sportanlage Schönau sowie das Konzept Freianlagen und Sporthallen sind Teil dieses Konzepts, welches garantieren soll, dass «die Planungen nicht gegenseitig ad absurdum führen». So steht es in den Unterlagen zur Sitzung des Grossen Gemeinderats (GGR) von morgen Freitag.