Steff la Cheffe macht den Anfang

Über einen Bypass verfügt Thun bekanntlich schon. Am Mittwochabend kommt ein Herzschrittmacher – oder genauer gesagt: eine «Härz Schritt Macherin» – dazu. So nennt sich das aktuelle, im Mai 2018 erschienene dritte Album von Steff la Cheffe.

Die Berner Rapperin eröffnet um 20 Uhr die 17. Ausgabe des Mokka-Festivals «Am Schluss» auf dem Mühleplatz. In einem Interview mit dieser Zeitung Anfang Juli stellte die 32-Jährige in Aussicht, dass bei ihrem Auftritt in Thun auch mit Songs von ihren anderen zwei Werken «Bittersüessi Pille» (2010) und «Vögu zum Geburtstag» (2013) zu rechnen sei.