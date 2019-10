Spezieller Event zum 200-jährigen Bestehen der Feldschützen

Die Feldschützen Lauterbrunnen feiern 2019 ihr 200-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde ein Jubiläumsschiessen durchgeführt und mit der Preisverteilung im Hotel Silberhorn in Lauterbrunnen abgeschlossen.

Das Jubiläumsschiessen fand, bei sommerlichen Temperaturen, auf dem Schiessstand Buche in Lauterbrunnen statt. An den beiden Wochenenden reisten Schützen aus diversen Regionen und Kantonen der Schweiz an. Dank dem Jubiläumsschiessen konnte der Kugelfang saniert und neue Scheiben finanziert werden.