Spanien in der Hauptgasse

An der Unteren Hauptgasse 11 wird nicht mehr thailändisch, sondern spanisch getafelt. Aus der Vinothek in der Unteren Hauptgasse 10 ist gegenüber, im einstigen Schönholzer-Gebäude, das Restaurant La Bodega geworden. «Dass das Thai-Restaurant leer stand, ist für uns zum Glücksfall geworden», sagt Marina Cuzzuppe lächelnd. Sie und ihr Mann Antonio, er mit über 20-jähriger Erfahrung in der spanischen Gastronomie, haben vor gut einem Jahr ein Geschäft mit spanischen Lebensmitteln und Weinen eröffnet.