Sonderfall und Zauberformel

Die Stunde X schlägt am Sonntag, 9. Februar. Dann wird sich weisen, ob in Uttigen eine jahrzehntelange politische Tradition fortgeführt wird oder eine neue Ära anbricht. Denn an diesem Tag wird klar sein, wer in den nächsten Jahren an der Spitze der Gemeinde steht und Nachfolger von Markus Sterchi (SVP) wird. Er trat per 1. November aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück. Bis zur Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin hat Vizegemeindepräsident Andreas Reber (SP) Sterchis Aufgaben übernommen (wir berichteten).