Sie war so gut unterwegs wie kaum jemand vor ihr: Sabrina Wiedmer (heute 30), Langdistanzschwimmerin aus Steffisburg, die seit fünf Jahren in Dublin lebt, schwamm während zehn Stunden zügig von Nordirland in Richtung Isle of Man – bis eine schmerzende Schulter sie nach rund 30 der circa 70 Kilometer langen Strecke beim Vorhaben stoppte, diese Strecke als erster Mensch überhaupt schwimmend zurückzulegen. Nachdem sie im Herbst 2017 scheiterte, nimmt sie nun einen neuen Anlauf.