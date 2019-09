Sie läuft für der anderen Glück

Am Eiger Ultra Trail lief die Amateurläuferin, die sich ihren Lebensunterhalt bei einer Beratungsfirma in den Bereichen Medizin und Pharmaprodukte verdient, dieses Jahr im Gesamtklassement auf Platz 9 – mitten in die Weltspitze von Profis und Halbprofis ihres Fachs. Sie spricht über ihre sechste Teilnahme an diesem Wettkampf, der für andere eine Grenzerfahrung darstellt, als wäre er etwas mehr als die gewohnte Runde ums Haus.

Es sind Aussagen wie «Im November, Dezember gönne ich mir schon eine Pause» beziehungsweise der Nachsatz «Dann laufe ich nur sechsmal in der Woche für vielleicht eine Stunde», die dem Laien einen kleinen Hauch dessen vermitteln, was Brigitte Daxelhoffer als «grösstes Glück auf Erden» bezeichnet: das Laufen von Langstrecken oder Ultra­langstrecken.

Süchtig?

Was vor fünfzehn Jahren mit einem Marathon anfing, gipfelte – vermeintlich – 2014 mit der Teilnahme am 100 Kilometer langen Eiger Ultra Trail. Später setzte sie sich das Ziel, jedes Jahr einen um 100 Kilometer längeren Lauf zu meistern. «Und ich sagte mir: Wenn ich einmal an einem Wüstenlauf teilgenommen habe, dann kann ich aufhören.» 2016 lief sie 257 Kilometer durch die Sahara – und hörte nicht auf.

Die Strecke führt vom Mönch bis nach Monaco. Grafik: niz / Quelle: Geoatlas.com

Nächstes Jahr will sie 1000 Kilometer durch Österreich, Deutschland und Tschechien laufen. «Eine Sucht? Gut möglich», sagt sie bloss. Freilich sind die Läufe, an denen Brigitte Daxelhoffer teilnimmt, mehr als nur die Befriedigung eines inneren Triebs. Seit 2014 läuft sie auch, um Menschen in Not Hoffnung zu geben.

Der Tod eines Sherpas, der sie ein Jahr zuvor im Himalaja begleitet hatte, veranlasste sie, Spenden pro gelaufene Kilometer zu sammeln und seiner Witwe und deren Kindern zukommen zu lassen. Seither ist sie als Läuferin ihres Vereins Run for Hope immer wieder für andere karitative Projekte unterwegs.