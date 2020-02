Sechs Monate in einem Atelier in Berlin oder Buenos Aires

Atelier beim alten Hafen

Die Städtekonferenz Kultur (SKK) betreibt eine Künstlerresidenz in Buenos Aires in Argentinien. Das Atelier liegt zentral im Quartier La Boca unweit des alten Hafens. Als Mitglied der SKK kann Thun das Atelierstipendium für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 2021 ausschreiben. Zur gleichen Zeit werden Kunst- oder Kulturschaffende aus St. Gallen und Lausanne im Atelier weilen.

Zwei Jahre in der Region

Beide Ausschreibungen wenden sich an Kulturschaffende, Kulturvermittelnde oder Kunstkritiker und Kunstkritikerinnen aus der Region (Gemeinden des Gemeindeverbandes Kulturförderung Region Thun) oder an solche mit einem engen Bezug zu Thun (zum Beispiel Atelier/Wohnort seit mindestens zwei Jahren in Thun oder der Region). Die Stipendien umfassen einen kostenlosen Atelieraufenthalt und einen monatlichen Beitrag an die Lebenshaltungskosten. Die Eingaben beurteilt die städtische Kulturkommission unter dem Vorsitz von Gemeinderat Roman Gimmel. Die Bewerberinnen und Bewerber werden bis Ende Juni über den definitiven Entscheid informiert.

Die Bewerbungen sind bis spätestens 30. April 2020 per Mail beider Kulturabteilung einzureichen: jan.miluska@thun.ch.