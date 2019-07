Schlosskonzerte übertrafen sich selbst

73 Prozent Auslastung

Dank sommerlicher Temperaturen konnte das Picknickdecken-Konzert im Park der Villa Séquin wie geplant im Freien stattfinden. Die Musik des Heinz-Holliger-Oboentrios entfaltete in ungezwungener Atmosphäre ihre volle Wirkung. Ein beeindruckender «Pierrot Lunaire» von Patricia Kopatchinskaja und der Camerata Bern sowie die vom Tastenvirtuosen André Desponds live vertonte Stummfilmkomödie im Rittersaal waren weitere Höhepunkte. Der Schlussabend mit Raymond Honing (Traversflöte) und Ursula Dütschler (Hammerflügel) bescherte dem Festival am vergangenen Samstag ein klangvolles Finale und eine volle Kirche Scherzligen.

Die Auslastung der acht Konzerte lag durchschnittlich bei 73 Prozent und damit knapp über dem Vorjahr. Rund 1500 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz fanden den Weg nach Thun.

Trost geht, Loosli kommt

Gisela Trost beendet ihre Tätigkeit für das Festival. Die Berner Kulturmanagerin und Musikpädagogin leitete seit 2013 die Geschäftsstelle der Schlosskonzerte Thun und wechselt nun in die Kulturförderung des Kantons Bern. Neue Geschäftsführerin ab 1. September 2019 ist die Thunerin Anja Christina Loosli.

Die 36-Jährige studierte in Luzern und Amsterdam Gesang und später in Bern künstlerische Musikvermittlung. Bis 2019 war sie Leiterin der Abteilung Vermittlung bei Konzert Theater Bern und arbeitete in der Kulturförderung des Kan­tons Bern. Das Programm der 53. Schlosskonzerte Thun wird im Januar 2020 vorgestellt.