Rund um den Fallbach

Zwischen felsigen Halden, abschüssigen Wäldern und steilem Weideland ziehen dort gewaltige Wasserläufe ungestüm talwärts. Es ist eine Landschaft, die in ihrem rohen Charakter einem ungeschliffenen Edelstein ähnelt.

Von nationaler Bedeutung

Gleichsam die leuchtende Spitze dieses Juwels ist die aus dem 13. Jahrhundert stammende Kirche im Talboden. Zusammen mit dem nahen Pfarrhaus und der Pfrundscheune bildet sie eine Baugruppe von nationaler Bedeutung. Ihre ästhetische Wirkung wird vom Fallbach noch gesteigert, der gleich hinter der Kirche in einem prachtvollen Wasserfall über eine nahezu senkrechte Felswand stürzt.

Beliebtes Fotomotiv

Die Szenerie ist ein beliebtes Fotomotiv, denn in der Kirche wird oft geheiratet. Auch Wanderer kommen in den Genuss des Anblicks, wenn sie von Blumenstein in Richtung Stockhorn oder Gurnigel aufsteigen.

Vom Dorfzentrum geht es zunächst eine halbe Stunde in sanftem Aufstieg zur Kirche hoch, dann über den Fallbach hinweg in den Wald. Über die Untere Spittelweid gelangt man wieder zurück an den Fallbach. An der Stelle, wo er mit dem Sulzgrabe zusammenfliesst, folgt man dem Seitengewässer. Geissrügg, so heisst der bewaldete Hügel, an dem entlang sich die Route in die Höhe zieht.

Nach einer scharfen Rechts- und einer nicht minder klaren Linkskurve zweigt ein schmaler Pfad von der Kiesstrasse ab und führt zwischen den Bäumen steil den Hang hinauf bis zu den Alpweiden von Buechschwand.

Praktisch ebenen Wegs gelangt man über das Weideland hinüber zur Bergwirtschaft Langenegg, wo der Fallbach erneut überquert wird. Zunächst auf einem Strässchen geht es jetzt wieder talauswärts. Schon bald zweigt ein Grasweg ab und führt über das Weidli nach Breitenboden und von dort zügig zurück zur Kirche Blumenstein, von wo man auf gleicher Route wie beim Hinweg ins Dorfzentrum von Blumenstein gelangt.