Rollerlenker verletzte sich bei Selbstunfall

Am Mittwoch gegen 15.35 Uhr ist der Kantonspolizei Bern gemeldet worden, dass es auf der Burgdorfstrasse in Oberdiessbach zu einem Unfall gekommen sei. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Roller von Konolfingen in Richtung Oberdiessbach unterwegs gewesen, als das Zweirad im Bereich Kohlholz aus noch zu klärenden Gründen zu Fall kam», teilte die Kantonspolizei mit.