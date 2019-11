Ritschi und Co. bei «Io senza te»

Das Mundartmusical mit den Songs aus den 1970er-Jahren, die Peter Reber gemeinsam mit Rolf Zuckowski komponierte, sahen 2015 und 2016 in Zürich bereits über 120'000 Besucherinnen und Besucher. «Mit Anja Haeseli als Ky, Ritschi in der Rolle des Gio und Jörg Neubauer als Dieter setzen die Thuner Musicalmacher auf die bewährte Besetzung der drei Hauptrollen», schreiben die Thunerseespiele in einer Medienmitteilung.

Und weiter: «Gemeinsam mit Regisseur Stefan Huber und dem Kreativteam werden sie Ky, Gio und Dieter für unsere Neuinszenierung weiterentwickeln und das Musical für unsere Seebühne anpassen», äussert sich der ausführende Produzent Markus Dinhobl. Während die Hauptrollen besetzt sind, laufen die Vertragsverhandlungen mit dem Ensemble noch.

Am 30. November findet die Audition für den Chor statt. «Es hat Tradition, dass wir in Thun zusätzlich zu den rund 25 Profis auch Laien engagieren. Auch dieses Jahr ist die Chor-Ausschreibung öffentlich. Alle Interessierten können sich noch bis zum 15. November für die Audition bewerben», sagt Markus Dinhobl.