Reisen ohne schlechtes Gewissen?

Wieso reist dann nicht jeder umweltfreundlich? Dazu gibt es verschiedene Gründe. Zum einen wären dies zeitliche; hat man nur eine Woche Ferien, ist es sehr schwierig, umweltfreundlich in ein weit entferntes Land zu reisen. Dies könnte aber auch mit genügend Zeit zu einem Problem werden, da noch nicht alle Länder ein gut ausgebautes ÖV-Netz besitzen.

Und der wichtigste und leider auch schwerwiegendste sind die Kosten. Wieso sollte ich für fünfhundert Franken per Zug nach London fahren, wenn ich per Flugzeug für weniger Geld in kürzerer Zeit dort sein könnte? Für viele ist es eine Frage des guten Gewissens. Jedoch ist es verständlich, dass in Anbetracht dieser Faktoren viele Reisende, gerade Menschen, die beruflich rund um die Welt aktiv sind, sich immer wieder fürs Fliegen entscheiden.

Weitere Alternativen

Auch für mich als Jugendliche ist es eine schwere Entscheidung. Möchte man in meinem Alter per Zug in ein anderes Land reisen, ohne mitten in der Nacht an einem riesigen Bahnhof zu stranden oder zehnmal umsteigen zu müssen, so wird dies eher schwierig. Dazu kommt, dass schon nur die Hinreise schnell einmal ein kleines Vermögen kostet. Es ist also durchaus verständlich, weshalb auch viele junge Menschen das Fliegen vorziehen.

Doch zum Glück gibt es weitere Alternativen. So kann man eine Reise zum Beispiel auch in zwei Tagen absolvieren und hat dabei vielleicht sogar noch mehr von den Ferien. Und: Müssen Ferien immer im Ausland sein? Wie wäre es, die Schweiz mal genauer zu erkunden? Fängt man erst einmal an zu recherchieren, ist man überrascht, wie viel ein so kleines Land zu bieten hat. Man könnte sich zum Beispiel anstatt in Italien auch mal im Tessin sonnen.

Es gibt also viele Gründe, weshalb man besser aufs Fliegen verzichten sollte und dies auch kann. Aber werde ich deshalb nie mehr fliegen? Wohl kaum. Doch ich werde in Zukunft bestimmt weniger fliegen und möglichst darauf verzichten. Denn mit einem guten Gewissen machen Ferien gleich doppelt Spass. Beim klimafreundlichen Reisen geht es wie überall nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern das zu machen, was möglich ist. Ganz nach einem bekannten Sprichwort: «Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.»

Lina Weber (16) wohnt in Goldiwil und besucht das Gymnasium Thun im Seefeld. Sie spielt Gitarre, liest und fotografiert.