Planung für ARA-Ausbau läuft

Im Rahmen der Planung sei ihm versprochen worden, dass eine neue ARA nur gebaut werde, wenn das Projekt günstigeren und besseren Gewässerschutz verspreche. Das Grossprojekt mit dem Zusammenschluss in Münsingen wäre gemäss der gleichen Regionalstudie wesentlich teurer gekommen. Das Abwasser hätte aufwendig gepumpt werden müssen, und der Standort war noch unklar.

Bauprojekt bis 2020

Nachdem die betroffenen Gemeinden im Einzugsgebiet der ARA Grosshöchstetten, Konolfingen und Kiesen grünes Licht gegeben hatten, hat nun die ARA Kiesental AG die Planung mit Standort Kiesen intensiviert. Insgesamt wurden 700000 Franken für die Vorabklärungen zum Bauprojekt bereitgestellt.

In einem nächsten Planungsschritt soll nun bis 2020 das Bauprojekt konkretisiert werden. Diese Phase wird laut Riem Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Franken auslösen. «Danach ist das Projekt reif, damit die Gemeinden in der Region über die neue ARA Kiesental AG befinden können», so Riem.

Auf der blau umrandeten Fläche ist der ARA-Ausbau geplant. Foto: PD

Wenn die politischen Instanzen und die Bevölkerung dem Projekt mit dem verbesserten Gewässerschutz zustimmen, wird in Kiesen in den Jahren 2023 bis 2028 eine neue ARA gebaut – und zwar direkt bei der bestehenden Anlage.

Dort ist die Rechtsamegemeinde Kiesen Besitzerin der Landfläche, die für die regionale Kläranlage nötig ist. Während der Regionalstudie habe sie bereits ein positives Zeichen gegeben und ein Angebot unterbreitet, das von der Planungsgesellschaft wohlwollend entgegengenommen wurde.

Land vom Nachbarn

Es geht um eine Landfläche von 2 Hektaren. Die Rechtsamegemeinde hat bereits einen Vorvertrag zu einem Baurechtsvertrag erarbeiten lassen und diesen der ARA Kiesental AG unterbreitet. Dieser Vorvertrag sehe eine Entschädigung vor, die die gesellschaftlichen Gesamtinteressen berücksichtige, schreibt Riem, der in beiden Gremien sitzt.

«Mit dem Landhandel hätten wir eine grosse Hürde geschafft. Wir stehen aber erst am Anfang des Projekts, und es gibt noch viel Arbeit.»Herbert Riem, ARA Kiesental AG

Die Landfläche ermögliche «ein optimales Layout» der Anlage. Aber: Das Projekt zerschneidet ein 9 Hektaren grosses, zusammenhängendes Waldstück. «Mit dem Landhandel hätten wir eine grosse Hürde geschafft», schreibt Herbert Riem. «Wir stehen aber erst am Anfang des Projekts, und es gibt noch viel Arbeit.»