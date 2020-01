Pistenbullyfahrer als Jurymitglieder

René Zurfluh ist ein Typ, den nichts aus der Ruhe bringt. Fast jedenfalls. Spätestens wenn ein Weltcup-Abfahrer wie am Donnerstag der Deutsche Thomas Dressen im Vorbeifahren ein ganzes Kontrolltor aus der Verankerung reisst, ist es allerdings schlagartig vorbei mit der Entspannung. Dann zählt jede Sekunde, und der Abfahrtsleiter in Juryposition pfeift seine Assistenten herbei, die in Windeseile das Kontrolltor wieder herrichten. Diese haben 90 Sekunden Zeit dafür, dann muss die Rennstrecke wieder geräumt sein. Und das alles in extrem steilem, vereistem Gelände.