Pflegearbeiten machen Sperrung nötig Wegen Baumpflegearbeiten bleibt die Thuner Allmendingen-Allee während zweier Wochen tagsüber für den Autoverkehr gesperrt. gbs

Der Bergahorn (links) und die Sommerlinde (dahinter) an der Allmendingen-Allee in Thun sind in einem schlechten Zustand. Foto: Gabriel Berger

Um die Strassensicherheit auf der Allmendingen-Allee weiterhin zu gewährleisten, führt die Stadt zusammen mit zwei externen Unternehmen eine ausserordentliche Pflege des gesamten Baumbestands durch. Dies hat sie gestern mitgeteilt. Die Arbeiten starten morgen Mittwoch und dauern – je nach Witterung – rund zwei Wochen.

Gearbeitet wird jeweils von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr. In dieser Zeit muss die Allee laut der Stadt für den motorisierten Individualverkehr gesperrt werden. Die Stockhorn-Arena und das Panorama-Center seien deshalb ausschliesslich über die Weststrasse zugänglich. Die Erschliessung des Hagacherwegs und der Längmatt eingangs von Allmendingen erfolge zudem über die West- und die Kreuzstrasse.

Zu allen übrigen Zeiten wie auch am Wochenende kann die Allee passiert werden. Die Sperrung betrifft ausserdem auch nicht alle Verkehrsteilnehmer: «Die Durchfahrt für den öffentlichen Verkehr und für Velos ist gewährleistet», heisst es. Auch zu Fuss bleibe der Durchgang möglich.

Parkierte Autos beschädigt

Entlang der Allmendingen-Allee stehen gut 80 Bäume. «60 befinden sich in einem guten Zustand, 19 Bäume können mit guter Pflege ebenfalls erhalten bleiben», hält die Stadt fest. Einzelne Bäume hingegen müssen gemäss einem Gutachten in den nächsten drei Jahren ersetzt werden. Bei den intensiven Stürmen der letzten Tage seien grössere Äste abgebrochen, was die Bäume stark verletzt habe und die Sicherheit gefährdete.

Auf Anfrage konnte der stellvertretende Leiter von Stadtgrün Thun, Niklaus Götti, noch nicht detailliert darüber Auskunft geben, wie viele Bäume genau gefällt und ersetzt werden. «Bisher hat erst eine visuelle Beurteilung von unten stattgefunden. Bei den Pflegearbeiten in den nächsten Tagen wird sich zeigen, welche Bäume am meisten gelitten haben», so Götti.

Von den jüngsten Stürmen seien alle Baumarten gleichermassen betroffen gewesen. Schäden angerichtet hat dabei insbesondere Petra: Dieser Sturm riss unter anderem einen grösseren Ast eines Baums im Bereich des Parkplatzes des FCRot-Schwarz herunter, der zwei parkierte Autos beschädigte. Der betroffene, nicht mehr standsichere Baum wurde in der Zwischenzeit gefällt.