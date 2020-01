Pfarrer Wittwer geht in Pension

Diese Worte haben ihn, so sagte er, in den vergangenen 37 Jahren seiner Amtszeit immer wieder ermuntert, wenn er in seiner Aufgabe als Pfarrer oder Seelsorger die Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleitete. Bei zahlreichen Krankenbesuchen im Spital und in Privathaushalten hat Erich Wittwer während der Jahre seines Wirkens viele Frauen, Männer und Kinder angetroffen, deren Geist und ­Seele Trost und Zuspruch bedurften.

3703 Amtshandlungen

Diese Besuche, die Erich Wittwer stets gerne gemacht habe, waren jedoch nur ein kleiner Teil seines Wirkens. Für diese Zeitung hat er seine Agenden geöffnet und nachgezählt. Seit 1983 hat er unter anderem 487 Kinder getauft, 1125 Jugendliche kon­firmiert, 125 Paare getraut und 566 Menschen mit ihren Hinterbliebenen auf dem letzten Weg begleitet.

Zudem hat Wittwer in den drei Gemeinden, die zur Kirchgemeinde Thier­achern gehören – namentlich in Uetendorf, Thierachern und Uebeschi – insgesamt 1300 Gottesdienste geleitet: «Als Pfarrer war ich ein Allrounder, habe auf allen Gebieten des Pfarramtes gearbeitet und dabei grosse Befriedigung erlebt», so Erich Wittwer im Gespräch mit dieser Zeitung, für die er übrigens während rund zwanzig Jahren regelmässig das «Wort zum Sonntag» verfasste.

Stilles Wirken, starke Worte

In seinem Text, der am 24. Mai 2019 im «Thuner Tagblatt» erschienen ist, schrieb Erich Wittwer unter anderem: «Ich schliesse daraus, dass ich Gott nicht unbedingt in einem grossen Event finde. Er kann mir im Lächeln eines Kindes begegnen, in einem aufbauenden Wort.»

Diese Worte zeigen auf, wie die Bevölkerung ihn wahrgenommen hat. Wittwer war und ist nicht ein Mann der lauten Worte. Während all der Jahre hat er viele Angebote der Kirche im Stillen entstehen lassen und diese danach im Hintergrund als starke Stütze begleitet.