Noch mehr Talente bei «Am Schluss»

Künstler dinieren im Mokka

In vielerlei Hinsicht setzt das OK bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals auf Bewährtes. «Es war unser Ziel, einen abwechslungsreichen Mix zusammenzustellen», so Schär. So wird es auf dem Mühleplatz nebst bekannten Schweizer Grössen wie Steff la Cheffe, Mich Gerber oder Bubi Eifach auch wieder einige internationale Bands zu hören und zu sehen geben. Als Geheimtipp nennt der Mokka-Geschäftsführer die kenianische Rapperin und Sängerin Muthoni, die am 30. Juli mit zwei Schweizer Produzenten und dem Projekt Muthoni Drummer Queen in Thun gastiert.

«Sie hatte letzten Sommer ein viel umjubeltes Konzert am B-Sides-Festival in Luzern», erzählt Schär. Während sich für die Festivalbesucher kaum etwas ändert, betrifft eine Neuerung die auftretenden Künstlerinnen und Künstler. «Neu ist, dass sie direkt bei uns im Mokka essen werden und nicht mehr in einem Restaurant auf dem Mühleplatz», sagt Schär. Es handle sich vorerst um einen Versuch. Je nach Wetter, das sich beim Mühleplatz-Festival immer mal wieder von seiner launischen Seite zeigt, kann der Transfer durchaus zur logistischen Herausforderung werden.