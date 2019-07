Neue Profis in Gärten und Treibhäusern

Das Berner Oberland hat neue Spezialisten in Sachen Grün. «Ich begrüsse vorab die Eltern, die ihre Sprösslinge durchgebracht haben», sagte Urs Ziegler, Vizepräsident des Unternehmerverbandes Gärtner Schweiz Berner Oberland und Oberwallis, an der Lehrabschlussfeier in Thun. Die Lacher in der rappelvollen Aula des Berufsbildungszentrums IDM hatte er auf seiner Seite.

Denn es ist ja logisch, im Gärtnerberuf haben es Fachleute da und dort mit Sprösslingen zu tun. Gleich 96 junge Gärtnerinnen und Gärtner konnten an der Feier ihre Fähigkeitszeugnisse entgegennehmen. Und es gab für einmal auch keine grossen Reden mit Weisheiten und Tipps für die Zukunft. Allerdings: «Der Gärtnerberuf ist eine Herausforderung, gerade wenn wir das Klima anschauen», meinte Chefexperte Markus Weibel.

Er zeigte sich überzeugt, dass die Fachkompetenz des Gärtners deshalb zunehmend gefragt sei und das gelernte Wissen dazu beitragen könne, Natur, Grünflächen oder ganz einfach Blumen und Pflanzen wertzuschätzen und zu erhalten.

In der Fachrichtung Zierpflanzen schloss Sarah Dolder mit der Bestnote 5,5 ab. Noé Villet erreichte in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau mit der Note 5,4 das beste Ergebnis, während Silvan Hager in der zweijährigen Ausbildung Gärtner EBA Garten- und Landschaftsbau mit der Note 5,6 den Spitzenplatz erreichte.

Die Erfolgreichen – Zierpflanzen:

Andrina Bleisch, Adelboden; Ladina Boner, Thierachern; Kathrin Durand, Reichenbach; Klara Maier, Bern; Marion Ryser, Steffisburg; Jana Dick, Thun; Sarah Dolder, Konolfingen; Alexandra Huber, Hasliberg; Nadja Sara Krebs, Gurzelen; Claudia Minder, Pohlern; Vanessa Moser, Oey; Jenny Pamela Siegenthaler, Oberhünigen; Rahel Treuthardt, Boltigen; Tanja von Allmen Stechelberg; Julian Walker, Ried-Mörel; Patricia Wenger, Höfen.

Zweijährige berufliche Grundausbildung mit eidgenössischem Berufsattest EBA Gartenbau:

Janis Emanuel Aegerter, Forst; Dominic Aeschlimann, Heimberg; Adrian Dräyer, Sigriswil; Anna-Lena Grütter, Thun; Silvan Hager, Adelboden; Pascal Kappeler, Blumenstein; Nuno Machado, Interlaken; Leonard-Chris Reuter, Gwatt; Flavia Stalder, Unterseen; Nico Matteo Zurbuchen, Brienzwiler.

Garten- und Landschaftsbau:

Amanda Lea Baumann, Hünibach; Alex Gertsch, Zweisimmen; Daniel Held, Selzach; Seraina Baumann, Thierachern; Rolf Bohren, Uetendorf; Marc Brunner, Thun; Renato Bühler, Thun; Sandra Delay, Därligen; Tim Drexler, Mühlethurnen; Noël Fahrni, Oberthal; Dany Frank, Kiesen; Nico Fuhrer, Wilderswil; David Gassner, Amsoldingen; Sara Gerber, Grindelwald; Nick Gfeller, Boltigen; Thomas Grossmann, Brienz; Nicola Grundbacher, Thun; Ramon Heiniger, Emdthal; Eliab Hess, Zwieselberg; Johnrey Honegger, Einigen; Remo Knecht, Herbligen; Silvan Köhli, Kallnach; Lisa Kormann, Wichtrach; Stefanie Krähenbühl, Röthenbach im Emmental; Fabian Krebs, Belpberg; Mario Kuhn, Wichtrach; Kilian Linder, Meiringen; Gabriel Matter, Interlaken; Tim Pieren, Adelboden; Silvan Pulfer, Uetendorf; Thomas Reimann, Meiringen; Tim Rufer, Thierachern; Julien Schärer, Spiez; Oliver Schmid, Heimberg; Gian Sgier, Hilterfingen; Luca Tellenbach, Wichtrach; Anik Lara Trachsel, Thun; Noé Villet, Oberhofen; Lukas Walther, Thun; Andrin Weber, Steffisburg; Simon Wenger, Mühledorf; Lisa Naemi Wyss, Schwarzenegg; Daniel Ziehli, Unterseen; Michelle Zwahlen Michelle, Oberbütschel. (Thuner Tagblatt)