Neue Partei in Strättligen gegründet

Die Gruppierung offeriere sich als «sachliche Plattform und als Alternative für all jene, welche die Ignoranz der Thuner Stadtregierung nicht mehr ertragen wollen». Während die Partei in der Mitteilung markige Worte nicht scheut, ist sie in anderen Fragen eher zurückhaltend. Als Auskunftsperson für weitere Fragen ist auf der Medienmitteilung Karin Gyger angegeben, welche die Thuner Politik derzeit als Kämpferin für den Erhalt der Quartierschulen auf Trab hält. Tatsächlich Auskunft geben kann sie aber zu vielen offenen Fragen noch nicht.

Noch kein Vorstand

Ein Parteivorstand sei noch nicht gewählt, deshalb könne sie nicht sagen, welche Personen sich in der Gruppierung engagieren. Ausser: «Wir sind alle aus dem Umfeld der Quartierschulinitiative und der Hoffmatte. Aufgrund gemachter Erfahrungen und Rückmeldungen auf der Strasse haben wir uns entschieden, bei einer Zusammenkunft am 1. Januar die Partei zu gründen», sagt Karin Gyger.

Entsprechend könne sie die Frage, ob die Partei gedenke, dereinst bei Gemeindewahlen anzutreten, nicht beantworten. Grundsätzlich gehe es darum, dass sich die Gruppe schlicht zu wenig repräsentiert fühle – sei es vom Leist oder von etablierten Parteien.

So steht in der Medienmitteilung, dass das historische Gemeindegebiet Strättligen im Fokus stehe. Die Gruppe verfolge «das Ziel einer zukünftig verbesserten Interessenvertretung gegenüber der politischen Stadt Thun». Seit der Eingemeindung von Strättligen habe sich das Gebiet zum «‹baulichen Spielplatz› der Ratsherren von Alt-Thun» entwickelt.

Impulsgebend für die Parteigründung seien namentlich die negativen Erfahrungen bei den Themen «Hoffmatte» und «Schulhaus Schoren» gewesen oder die geplante Fabrik der Frilite SA sowie das Mitwirkungsverfahren zur Ortsplanungsrevision (OPR). Die Gruppe bilanziert: «Die Alt-Gemeinde Strättligen ist weder in der Politik noch in der Verwaltung aktiv vertreten. Es gilt, den Menschen in diesem Gebiet eine aktive Stimme zu verleihen.»