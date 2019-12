Nach Steinwürfen auf Polizisten: neun Thun-Fans festgenommen

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen im Rahmen einer gezielten Aktion im Kanton Bern sowie ausserhalb des Kantons neun Personen angehalten. Sie stehen im Verdacht, sich am 9. November 2019 nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Thun und Neuchâtel Xamax FCS an Ausschreitungen in Ins beteiligt gehabt zu haben und unter anderem auch Angriffe auf Polizisten verübt zu haben. Dies schreibt die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung.