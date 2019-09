Nach bald 50 Jahren ist «Ende Feuer»

«Mit 50 Jahren ist nun Ende Feuer», sagte Oskar Sigel am Donnerstagabend im Gemeindehaus Dindlen in Brienz. Mit diesem Eröffnungsvotum am Informationsabend machte der Projektleiter für den Neubau der ARA Brienz und Mitarbeiter der Ryser Ingenieure AG Bern klar, dass eine Sanierung der 1971 in Betrieb genommenen Abwasserreinigungsanlage in der Lauimatte nicht in Frage kommt.