Music Days heizten ein

Rund 2500 Besucherinnen und Besucher waren dabei – nächste Ausgabe ist bereits geplant

Die Organisatoren der dritten Music Days in Steffisburg zogen am Sonntagabend eine positive Bilanz des Anlasses. Schon am Freitag, dem ersten Festivaltag, sei der Steffisburger Dorfplatz mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gefüllt gewesen, «die sich schnell mit dem wiederum neu gestalteten Festivalgelände angefreundet hatten», heisst es in einer Medienmitteilung.

Auch an den beiden folgenden Abenden habe eine sehr gute Stimmung geherrscht – nicht zuletzt natürlich auch dank dem sommerlich warmen Wetter. Rund 2500 Besucherinnen und Besucher seien an den Music Days 2019 insgesamt anwesend gewesen. Am Schluss des Festivalabends vom Sonntag sei bereits ein Flyer verteilt worden, auf dem der Slogan «Save the Date» zu lesen war: Eine vierte Ausgabe der Music Days Steffisburg ist nämlich für 5. bis 7. Juni 2020 geplant. (pd/mik)