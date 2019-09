Die Netzulg AG geht einen Schritt weiter. «In Zeiten des Klimawandels sind erneuerbare Energien in aller Munde», sagt Geschäftsleiter Anton Pieren. Deshalb will die Firma ihr Fernwärmenetz in Steffisburg erweitern und Kunden mit Wärme versorgen, die aus der Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Thun gewonnen wird. Im Vorprojekt betragen die Kosten dafür aktuell zwischen 30 und 35 Millionen Franken.