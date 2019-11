Meyer Burger verkauft Tochterfirma

Das Solarunternehmen Meyer Burger gab am Dienstag den Abschluss des Verkaufs seines Tochterunternehmens AIS Automation Dresden GmbH, Deutschland, an die S&T AG in Linz, Österreich, bekannt. Dies ist einer Medienmitteilung zu entnehmen. Beide Unternehmen hatten am 24. Oktober einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.