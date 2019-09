Familienbäckerei schliesst

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden sich am Samstag Barbara und Peter Hirsbrunner von ihrer Kundschaft. Seit 1985 führten sie in sechster Generation die Familienbäckerei Hirsbrunner an der Hofstettenstrasse. Bis vor vier Jahren gehörte auch das Restaurant dazu, welches heute unter dem Namen Café 66 von Ruth Wyss und Scarlett Merian geführt wird. Sie sind ab nächstem Monat auch für den Bäckereiladen zuständig.