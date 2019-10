Mehr Logiernächte, mehr Bahngäste

Als einen Grund für den Erfolg erwähnt die Organisation die «besonderen Sommerevents». «Auch in diesem Jahr waren die Gstaader Veranstaltungen die bewährten Leuchttürme der Saison», heisst es in der Mitteilung. Der grösste Anlass, welcher in diesem Sommer durchgeführt wurde, war die Swiss Orienteering Week. 3359 Teilnehmer aus 32 Nationen und fast 470 Helfer und Helferinnen waren bei der Veranstaltung dabei.

Die Passagiersteigerung um 22 Prozent bei der Bergbahnen Destination Gstaad AG mache Freude auf mehr: «Nun blickt man mit grosser Freude auf den Neubau der Eggli-Bahn mit der Eröffnung zum Start der Wintersaison.» Am Samstag (12.10.) lädt die BDG die Bevölkerung und weitere Interessierte zum Tag der offenen Türe ein.