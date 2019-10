Marcel Steiner gewinnt Silber

Mit dem Finaltag in Küngoldingen endete die Schweizer Kegler-Meisterschaft 2019 der Schweizerischen Freien Keglervereinigung (SFKV) – aus Sicht von Marcel Steiner durchaus erfolgreich. 25 Herren, die bei den Meisterschaftsspielen die besten Resultate erlangt hatten, traten in Küngoldingen gegeneinander an. Und der Goldswiler holte am Finaltag der Meisterschaft Silber. Mit einem Holz Abstand zu Jürg Soltermann aus Wattenwil verpasste Marcel Steiner den Schweizer-Meister-Titel dabei um Haaresbreite. Der SFKV-Zentralpräsident Soltermann sicherte sich den Titel bei den Herren mit bemerkenswerten 1658 Holz. Die Bronzemedaille erkämpfte sich Sven Scheidegger aus Eriswil mit 1642 Holz.