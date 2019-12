Lichtnacht lockt wieder auf den Schlossberg

Schlossberg wie ein Kristall

Das Schloss und die Thuner Stadtkirche werden in dieser Nacht speziell beleuchtet: Der Schlossberg solle als «Kristall» aus der vorweihnachtlichen Stadt herausragen und seine «optische und emotionale Strahlkraft» weithin sichtbar machen, schreiben die Veranstalter.

Die Gäste erwartet ein buntes Programm: So kann etwa auf dem Rathausplatz in der vom Kooperationspartner Caritas realisierten Aktion «Eine Million Sterne» ein Licht angezündet werden. Von dort ist der Fussweg auf den Schlossberg in Licht getaucht, ebenso wie viele Gebäude.

Märchen und Feuershow

Besondere Attraktionen vom Märchen im Rittersaal bis zum Orgelkonzert und zu einem offenen Singen in der Kirche laden zum Verweilen und Innehalten ein. Ein besonderes Highlight bieten die Feuershows der Gruppe Dracarys um 17.30 Uhr, 19.30 Uhr und 21.30 Uhr auf der Wiese unterhalb des Schlosses.

Auch fürs kulinarische Wohl ist gesorgt: Unter anderem mit Pizza und Spezialitäten, welche die Schlossbergschule anbietet. Aber auch Brätzeli, Marroni, Grilladen und Glühwein können genossen werden. Und eine Tombola verspricht attraktive Preise, unter anderem auch eine Übernachtung im Hotel Schlossberg.

Die Lichtnacht wird finanziell unterstützt durch die Stadt und die Energie Thun AG. Veranstaltet wird der Anlass vom Schloss Thun, von der reformierten Kirchgemeinde Thun-Stadt, der Schlossberg Thun AG und dem Hotel Schlossberg.

Weitere Informationen und Zeitplan unter www.schlossthun.ch.