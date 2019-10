Warum macht jemand freiwillig einen Job, in dem er immer wieder über Unfälle, Katastrophen und Todesfälle informieren muss?

Daniel Reist: Weil das Unberechenbare durchaus reizvoll ist. Es gibt ruhigere Tage, da gehen wir zum Glatz ins Kafi. Plötzlich passiert etwas, und man ist 40 Stunden am Stück im Einsatz. Das sind Momente, in denen man unglaublich viel lernt.