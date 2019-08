Leben und leben lassen

Was gibt es Genüsslicheres, als an einem heissen Tag an einem Eis zu schlecken. Das ist Sommer. Das ist Leben. Seit ein paar Jahren sorgen die Glacevelos von Lukas Külling und Markus Später an Hotspots in der Region Thun dafür, dass Sonnenanbeter schnell, unkompliziert und direkt vor Ort ans Eis ihres Vertrauens kommen.