Lange Suche fand ein Ende

Die Stimmung an der letzten Vereinsversammlung sei «sichtlich gelöst» gewesen, viele Eltern und Mitglieder hätten ein Lächeln im Gesicht gehabt. Der Grund: Nach langer, intensiver Suche konnten ein neuer Präsident und Vizepräsident der JMH gewählt werden. «Beide haben Musik in ihrer DNA», schreibt der Verein.

MacDonald spielt Instrumente, und Duc, ursprünglich Instrumentenbauer, arbeitet heute als Saxofonlehrer an der Musikschule Aaretal. Ebenfalls seien im Vorstand selbst die Karten neu gemischt worden, damit die Verantwortung für den Verein auf mehrere Schultern verteilt sei.

Die Jugendmusik Heimberg entstand ursprünglich aus der Musikgesellschaft Heimberg, deren Betrieb gleichzeitig endete. «Ungefähr da, wo wir heute stehen, standen wir damals, vor ziemlich genau 10 Jahren», erzählte Hans Tanner, der zusammen mit Heinz Berger, dem abtretenden Vizepräsidenten, «mit viel Herzblut und persönlichem Engagement die JMH zu dem brachte, was sie heute ist».

Entsprechend wurden die beiden, beide über 80-jährig, von den Vorstandsmitgliedern Ruedi Kobel und Ursula Bärtschi geehrt. Zudem spielten die Musikerinnen und Musiker des Ensembles zwei schwungvolle Stücke aus ihrem aktuellen Repertoire. Sowohl Tanner wie Berger waren sichtlich gerührt. Sie freuen sich, dass sich die JMH mit neuen Verantwortlichen weiterentwickeln kann. «Der Kerngedanke der JMH ist einmalig», sagte Hans Tanner.

Die Idee: Förderung von Musik und Kultur in Heimberg. Über Sponsoring, das Vermieten des Musikhauses, Gemeindebeiträge, Gönner und Spenden wird den Musikerinnen und Musikern der JMH der Unterricht an der Musikschule Aaretal um zwei Drittel günstiger angeboten. Zugleich ist es im Gegenzug das Ziel, ab einer bestimmten musikalischen Reife regelmässig vor Publikum zu spielen, was die Jugendlichen zusätzlich motiviert und anspornt, fest dranzubleiben.