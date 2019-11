Kormoranen solls an den Kragen gehen

Der Grund: Im Gebiet Schadau befindet sich ein Äschenlaichgebiet von nationaler Bedeutung. Doch der Bestand dieser Fischart, die auch auf der Roten Liste der bedrohten Arten steht, ging in den letzten Jahren dramatisch zurück, wie es Jagdinspektor Niklaus Blatter ausdrückt. Und die Äsche ist im flachen Gewässer des unteren Thunersees gerade für den Kormoran, der hier überwintert, eine leichte Beute. Das wiegt in der Laichzeit von Januar bis März doppelt so schwer, weil die hungrigen Kormorane dann nicht nur die Fische fressen, sondern auch verhindern, dass sich diese fortpflanzen können.

Deshalb hat sich das Jagdinspektorat zu dieser Massnahme entschieden, welche vor allem dafür sorgen soll, dass weniger Kormorane im Äschenschutzgebiet überwintern. «Grundsätzlich wollen wir den Abschuss auf ein Minimum reduzieren», sagt Blatter. Es gelte aber ganz klar abzuwägen zwischen dem Schutz der bedrohten Fischart und der nicht geschützten, grundsätzlich jagdbaren Kormorane.

Keine Einigung erzielt

Ob es allerdings so weit kommen wird, ist noch ungewiss. Gegen die Verfügung kann innert 30 Tagen bei der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons schriftlich Beschwerde geführt werden. Und es zeichnet sich ab, dass Tierschutzorganisationen davon Gebrauch machen werden. Denn bereits im Juli vor einem Jahr hatte der Kanton die entsprechende Massnahme für das «rechtliche Gehör» publiziert, wie Blatter sagt. Und die Reaktionen seien erwartungsgemäss sehr unterschiedlich ausgefallen: «Wir haben in der Zwischenzeit mit allen Parteien, seien es Fischer oder Tierschützer, gesprochen, und auch Anpassungen gemacht.» So soll es Untersuchungen geben, inwiefern die Abschüsse auch Wirkung zeigen. Eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden.

Pro Natura will abwarten

Keine Beschwerde einreichen wird aller Voraussicht nach Pro Natura Bern: «Wir halten uns zurück und werden die Situation vorerst mal beobachten», sagt Präsidentin Verena Wagner. Eine Überprüfung der Massnahmen sei aber das absolute Minimum, welches sie vom Kanton erwarte. Vielmehr gelte es, das Problem gesamtheitlicher anzuschauen: «Für die Dezimierung der Äschen gibt es wahrscheinlich noch andere Gründe», sagt sie. Wagner bedauert grundsätzlich auch, dass einmal mehr das Nutzerinteresse, in diesem Fall dasjenige der Fischer, über den Tierschutz gestellt werde.