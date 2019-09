Keine Sorgen um den Nachwuchs

Blick zurück auf 100 Jahre Turnverein: Vielfältige Angebote

Im Gasthof Bergmann fand am 27. September 1919 die Gründungsversammlung des Turnvereins (TV) Boltigen statt. Pünktlicher Besuch der Übungen war praktisch obligatorisch, denn Verspätungen kosteten 20, Fehlen 50 Rappen. Ein Austritt wurde mit 5 Franken bestraft. Der Jahresbetrag betrug 2 Franken, heute sind es 90. Ab 1923 besuchte der TV jedes Oberländische Turnfest. 1949 wurde die Damenriege gegründet und 1975 die Mädchenriege. 1975 kam MuKi dazu – heute ElKi. Kitu und Jugi entstanden 1990. Nachdem 1994 die Gruppen im Gesamtturnverein vereint wurden, entstand 1995 die Gymnastikgruppe, um an Turnfesten teilzunehmen. Besonders erfolgreich war die Jugendtanzgruppe, die 2013 als beste Berner Formation am Eidgenössischen Turnfest in Biel auftrat. Und die Jazztanz-Gruppe war lange das Aushängeschild des Vereins. Heute führt der TV Boltigen sieben Gruppen. (vhh)